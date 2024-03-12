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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:04

İsrail'den Gazze'de soykırım!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

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