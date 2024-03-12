İsrail'den Gazze'de soykırım!

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İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentinde yer alan Salah ailesine ait binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binanın bir bölümü yıkıldı ve çevresindeki binalarda da hasar oluştu. Bölge sakini Filistinliler, hasar gören binaları inceledi.