İsrail'den Gazze'de soykırım!

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentinde yer alan Salah ailesine ait binaya saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binanın bir bölümü yıkıldı ve çevresindeki binalarda da hasar oluştu. Bölge sakini Filistinliler, hasar gören binaları inceledi.
İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açtı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'na sığınan Filistinliler, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturdu.