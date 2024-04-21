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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 08:58

İsrail'de on binler sokağa çıktı: Netanyahu'ya istifa çağrısı!

İsrailliler, yine ülke genelinde sokaklara inerek Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteriler düzenledi.

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