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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 08:59

İsrail protestosuna polis müdahalesi!

New York'ta üniversite öğrencilerinin Gazze protestosuna polis ekipleri müdahale etti.

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