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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 11:30

Gökyüzünde şölen var! Bugün ve yarın meteor yağacak

Meteor yağmurlarından en görkemli olanı Geminid Gök Taşı Yağmuru bugün ve yarın en yüksek sayıya ulaşarak saatte 120 gök taşı görülecebilecek. Gök taşlarının atmosfere giriş hızları saniyede ortalama 35 kilometre olacak.

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