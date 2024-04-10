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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 09:10

Gazze'de Ramazan Bayramı buruk geçiyor

Saldırı ve abluka altındaki Gazze'de Ramazan Bayramı buruk geçiyor.

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