Gazze'de Ramazan Bayramı buruk geçiyor

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İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze kentindeki Filistinliler, bayram namazını, İsrail saldırıları sonucu ağır hasar gören en büyük ve en eski camisi olarak bilinen tarihi 'Büyük Ömeri Camii' diğer bir adıyla Gazze Ulu Camii'nde kıldı.