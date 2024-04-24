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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 14:36

Gazze sokakları moloz yığınına döndü!

İsrail ordusu, Gazze kenti sokaklarından enkaz bırakarak çekildi.

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