Dev liman projesinde çalışmalar devam ediyor

Önde gelen lojistik şirketi Cosco Denizcilik tarafından Güney Amerika ile Asya arasındaki ana ticaret yollarından biri olacak şekilde geliştirilen Peru'daki Chancay mega limanı inşaatı havadan görüntülendi. Proje sayesinde Çin ile Güney Amerika arasındaki ticari gemi sefer sürelerinin iki hafta kısaltılması hedefleniyor. Limanın ayrıca, Pasifik lojistik merkezi ve 18.000 ila 24.000 TEU'luk tam yüklü kargo gemileri alabilen ilk Güney Amerika limanı olması beklenirken, 1,3 milyar dolarlık ilk yatırımın ardından 2024 yılı sonunda dört hattının faaliyete geçmesiyle ilk aşaması tamamlanmış olacak.