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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 14:50

Çölün ortasında tesadüfen bulun! Görüntüleri yayınlandı

Google Maps programından erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor.

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