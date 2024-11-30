Çölün ortasında tesadüfen bulun! Görüntüleri yayınlandı

Sinemanın yapılış hikayesi şöyle: 2000'lerin başında çılgın bir Fransız bir gün kendini Sina çölünde buluverir. "Çölün ortasında neden bir açık hava sineması olmasın?" fikri de o zaman aklına gelir. Paris'e döner ve proje için para bulur. Sonra Kahire'ye gidip eski bir sinemanın orijinal eski koltuklarını ve projeksiyon ekipmanını satın alır. Sina'ya döner ve elektrik için bir jeneratör ve sinema perdesini taşıması için de dev bir traktör bulur. Böylece ilk gösterim için her şey hazır gibidir.