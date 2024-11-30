Çölün ortasında tesadüfen bulun! Görüntüleri yayınlandı

Fotoğrafçının verdiği bilgiye göre, çılgın bir Fransız tarafından yaptırılmış olan sinemada ne yazık ki hiç bir film gösterilememiş.
Sinemanın yapılış hikayesi şöyle: 2000'lerin başında çılgın bir Fransız bir gün kendini Sina çölünde buluverir. "Çölün ortasında neden bir açık hava sineması olmasın?" fikri de o zaman aklına gelir. Paris'e döner ve proje için para bulur. Sonra Kahire'ye gidip eski bir sinemanın orijinal eski koltuklarını ve projeksiyon ekipmanını satın alır. Sina'ya döner ve elektrik için bir jeneratör ve sinema perdesini taşıması için de dev bir traktör bulur. Böylece ilk gösterim için her şey hazır gibidir.
Lokal otoriteler Fransız bir adamdan gelen bu projeden rahatsız olur. Prömiyerin gerçekleşeceği gece her şey şüpheli bir şekilde kötü gider. Jeneratör sabote edilir ve "Dünyanın Sonundaki Sinema"da hiçbir film gösterilemez. Hala ilk günkü haliyle çölün ortasında duran sinemayı görüntüleri internette büyük ilgi çekmişti,