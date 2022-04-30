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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 12:13

Akıl hastanesinden ürkütücü görüntüler

1800'lü yıllarda Dr. Hugh Welch Diamond tarafından akıl hastanesinde çekilen fotoğraflar tüyler ürpetti. Aslında Dr. Hugh Welch Diamond'un hastalarının fotoğraflarını çekmesindeki amaç onları tedavi etmekti. İşte Dr. Hugh Welch Diamond'un çektiği o fotoğraflar..

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