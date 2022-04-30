Akıl hastanesinden ürkütücü görüntüler

Hastalar hakkında tek bilinen, eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.

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Depresyon, stres ya da bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.