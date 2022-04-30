Akıl hastanesinden ürkütücü görüntüler

Dr. Hugh Welch Diamond, 1848-1858 yılları arasında hastalarına teşhis koymada fotoğraflardan faydalanabileceğine inandı.
10 yıllık bir süre boyunca Suffolk Country Akıl Hastanesi'nde çekilen fotoğraflar mental hastalıkların ürkütücü yüzünü çıplak bir şekilde yansıtıyor.
Hastalar hakkında tek bilinen, eşleri ya da aileleri tarafından hastaneye yerleştirilmiş kadınlar oldukları.
Depresyon, stres ya da bozukluğu olan bu kadınlar, ailelerince ideal eş-anne ya da evlat olarak baş etmesi zor kişiler olarak görülüyordu.
Bu fotoğraflar arasında Dr. Hugh Welch'in de bir portresi yer alıyor. İşte Dr. Hugh Welch'in objektifinden akıl hastaları...