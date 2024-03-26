  • $32,3069
  • 35,1585
  • 2274.06
  • 8806.72

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 12:45

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı! Araçlar suya düştü

ABD'de Sahil Güvenlik, Singapur bandıralı bir geminin Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptığını bildirdi. Çarpma sonucunda köprünün büyük bir kısmı üzerinde araçlar varken çöktü. Çok sayıda aracın ve insanın suya düştüğü belirtilirken olası can kaybı veya yaralanmalara dair henüz bir bilgi yok.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.