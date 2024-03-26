ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı! Araçlar suya düştü

Bugün erken saatlerde Singapur bandıralı bir kargo gemisi, Baltimore Limanı'nın dışındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine yol açtı.
Baltimore'daki Sahil Güvenlik ekibi gece yarısı Francis Scott Key Köprüsü'nde bir çarpışma raporu aldığını söyledi.
Baltimore Polis Departmanı ve İtfaiye Teşkilatı da çökme konusunda kendilerine bilgi verildiğini açıkladı.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 20 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
TÜM ŞERİTLER KAPATILDI
ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen "çökme" nedeniyle tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı.
Yıkılan Francis Scott Key Köprüsü, 17 kilometrelip bir otoyol ağının 2,5 kilometrelik bir kısmını oluşturuyordu.
Köprü, sudan 56 metre yükseklikteydi.
Tamamlanmasının ardından köprü, Baltimore Çevreyolu'nun son bağlantısı haline gelmişti ve günde yaklaşık 11 milyon aracın geçiş yaptığı bir güzergah olmuştu.
26 Mart 2024 tarihinde Singapur bandıralı bir geminin köprü ayağıyla çarpışması sonucunda çöktü.