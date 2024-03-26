ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı! Araçlar suya düştü

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Bugün erken saatlerde Singapur bandıralı bir kargo gemisi, Baltimore Limanı'nın dışındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine yol açtı.

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Baltimore'daki Sahil Güvenlik ekibi gece yarısı Francis Scott Key Köprüsü'nde bir çarpışma raporu aldığını söyledi.

Baltimore Polis Departmanı ve İtfaiye Teşkilatı da çökme konusunda kendilerine bilgi verildiğini açıkladı.

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Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 20 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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TÜM ŞERİTLER KAPATILDI

ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen "çökme" nedeniyle tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı.

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Trafiğin ya şehrin içinden geçen yollara ya da liman tüneline yönlendirildiği söyleniyor.

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Yıkılan Francis Scott Key Köprüsü, 17 kilometrelip bir otoyol ağının 2,5 kilometrelik bir kısmını oluşturuyordu.

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Köprü, sudan 56 metre yükseklikteydi.

Tamamlanmasının ardından köprü, Baltimore Çevreyolu'nun son bağlantısı haline gelmişti ve günde yaklaşık 11 milyon aracın geçiş yaptığı bir güzergah olmuştu.

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26 Mart 2024 tarihinde Singapur bandıralı bir geminin köprü ayağıyla çarpışması sonucunda çöktü.