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Ergin Ataman'dan iddialı açıklama: Kazanan Efes olacak

Ergin Ataman'dan iddialı açıklama: Kazanan Efes olacak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Final-Four öncesi Euroleague Kupası’nı Türkiye’ye getireceklerini söyledi.

THY Euroleague Final-Four öncesi Ergin Ataman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deneyimli Başantrenör, yaptığı paylaşımda “19 Mayıs 2019’da o kupa Türkiye’ye gelecek. Biz inandık, siz de akşam elinizi kalbinize koyun ve bizle birlikte Nefes alın. Kazanan Efes olacak" notunu paylaştı.

Ataman, THY Euroleague Play-Off serisi son maçta karşılaştıkları Barcelona Lassa mücadelesi öncesinde de ‘Kazanacağız’ notunu paylaşmıştı.

(İHA)

 

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