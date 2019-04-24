Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8753
  • 6,5605
  • 240.93
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Euroleague
    3. >
  3. Anadolu Efes'ten Barcelona'da müthiş zafer! Efes seride 2-1 öne geçti

Anadolu Efes'ten Barcelona'da müthiş zafer! Efes seride 2-1 öne geçti

Anadolu Efes'ten Barcelona'da müthiş zafer! Efes seride 2-1 öne geçti

Anadolu Efes, THY EuroLeague playoff 3. maçında deplasmanda Barcelona'yı 102-68 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçerek saha avantajını geri aldı.

x

THY Euroleague çeyrek final serisi 3'üncü maçında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona Lassa'yı 102 - 68'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu. Serinin 4'üncü maçı 26 Nisan Cuma günü İspanya'da oynanacak.

SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Sasa Pukl, Anne Panther

BARCELONA LASSA: Kevin Seraphin 6, Kevin Pangos, Pau Ribas 6, Chris Singleton 3, Adam Hanga 13, Jaka Blazic 3, Rolands Smits, Thomas Huertal 7, Pierre Oriola 5, Kyle Kuric 12, Victor Claver 2, Ante Tomic 11

ANADOLU EFES: Shane Larkin 30, Rodrigue Beabois 7, Doğuş Balbay, Brock Matum, Sertaç Şanlı, Andiren Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 14, Vasilije Micic 14, James Anderson 3, Braynt Dunston 10, Krunoslav Simon 11

1'İNCİ PERİYOT: 20 - 26

DEVRE: 52 - 39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57 - 84

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Manisa’nın Kula ilçesinde eşeklerle pazaryeri içerisine giren 2 çocuk ortalığı karıştırdı.

Eşekle pazaryerine giren çocuklar ortalığı karıştırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

WhatsApp'tan çok konuşulacak yasak