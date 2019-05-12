Ahmet Düverioğlu'ndan Final-Four açıklaması

Ahmet Düverioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kariyerinde üçüncü kez THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edeceğini dile getirdi.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final'de Anadolu Efes'le oynayacakları karşılaşmayı değerlendiren 26 yaşındaki pivot, "Her iki takımın da çok yetenekli oyuncuları var. İki takım da birbirinin sistemini ve taktiğini biliyor. Çok zor bir mücadele olacak. Kolay olmayacağını biliyoruz. Sakat oyuncularımız var. O da bizi etkileyecek. Bu takım oyunu ve Obradovic'in bir sistemi var. Bu sistem bizi ön plana çıkartıyor. En önemlisi de savaşmak ve sonuna kadar mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Ahmet, "Micic, Moerman ve Larkin bu sezon çok iyi performans sergiliyor. Artık kazanan ekip finale kalacak. İki takım da elinden geleni yapıp, tüm enerjisini koyacaktır. Sakatlıklar ya da yorgunluk bahane olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

"Elimizden geleni yapacağız."

Ahmet Düverioğlu, kişisel performansıyla ilgili olarak, "Bu sezon bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda kötü oynadım. Artık Dörtlü Final'e geldik. Elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar savaşıp, konsantre bir şekilde kendi takım arkadaşlarıma katkı sağlamak istiyorum." yorumunda bulundu.

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Ahmet, "Bizim en büyük desteğimiz ve enerji kaynağımız onlar. Düştüğümüz zamanlarda bizi hep ayağa kaldırdılar. Bize hep güvendiler. Dörtlü Final'de olacağımızı biliyorlardı. İnşallah onlara layık performans sergileriz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)