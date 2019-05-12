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Ahmet Düverioğlu'ndan Final-Four açıklaması

Ahmet Düverioğlu'ndan Final-Four açıklaması

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncusu Ahmet Düverioğlu, THY Euroleague Dörtlü Final'inde Anadolu Efes'le oynayacakları maçın çok zorlu geçeceğini söyledi.

Ahmet Düverioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon  kariyerinde üçüncü kez THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele  edeceğini dile getirdi.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü  Final'de Anadolu Efes'le oynayacakları karşılaşmayı değerlendiren 26 yaşındaki  pivot, "Her iki takımın da çok yetenekli oyuncuları var. İki takım da birbirinin  sistemini ve taktiğini biliyor. Çok zor bir mücadele olacak. Kolay olmayacağını  biliyoruz. Sakat oyuncularımız var. O da bizi etkileyecek. Bu takım oyunu ve  Obradovic'in bir sistemi var. Bu sistem bizi ön plana çıkartıyor. En önemlisi de  savaşmak ve sonuna kadar mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Ahmet,  "Micic, Moerman ve Larkin bu sezon çok iyi performans sergiliyor. Artık kazanan  ekip finale kalacak. İki takım da elinden geleni yapıp, tüm enerjisini  koyacaktır. Sakatlıklar ya da yorgunluk bahane olmayacak." şeklinde görüş  belirtti.

"Elimizden geleni yapacağız."

Ahmet Düverioğlu, kişisel performansıyla ilgili olarak, "Bu sezon bazı  maçlarda iyi, bazı maçlarda kötü oynadım. Artık Dörtlü Final'e geldik. Elimizden  geleni yapacağız. Sonuna kadar savaşıp, konsantre bir şekilde kendi takım  arkadaşlarıma katkı sağlamak istiyorum." yorumunda bulundu.

Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür eden Ahmet, "Bizim en  büyük desteğimiz ve enerji kaynağımız onlar. Düştüğümüz zamanlarda bizi hep ayağa  kaldırdılar. Bize hep güvendiler. Dörtlü Final'de olacağımızı biliyorlardı.  İnşallah onlara layık performans sergileriz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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