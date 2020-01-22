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  3. 'Konutta pozitif rüzgarlar esiyor'

'Konutta pozitif rüzgarlar esiyor'

'Konutta pozitif rüzgarlar esiyor'

Tahincioğlu, ev sahibi olmak isteyenler için yeni kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında; Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde vade farkı 0.59’a düşürüldü. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu; “Gayrimenkul sektöründe pozitif rüzgarlar esmeye başladı. Merkez Bankası’nın politika faiz oranını bu ay 75 baz puan düşürmesiyle birlikte biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0.59’a düşürdük” dedi.

 


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