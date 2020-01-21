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'Konut almanın tam zamanı'

'Konut almanın tam zamanı'

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100’e yakın arttığını ama bunun tüketici fiyatlarına neredeyse hiç yansıtılmadığını belirtti.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100’e yakın arttığını ama bunun tüketici fiyatlarına neredeyse hiç yansıtılmadığını belirterek, “Önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin fiyata yansıtılması kaçınılmaz” dedi. Yılmaz, “Faizler bu kadar düşmüşken, tüketicilerin kendi bütçelerine göre konut almalarının tam zamanı” dedi. 

 


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