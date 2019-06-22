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  3. 'Dönüşümde Fikirtepe mağduriyeti olmayacak'

'Dönüşümde Fikirtepe mağduriyeti olmayacak'

'Dönüşümde Fikirtepe mağduriyeti olmayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili yeni yönetmeliğe ilişkin, “Ülkemizde yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da aslında bu genelgeyi yapmış olduk” dedi.

KRİTERLER GETİRDİK

Kentsel dönüşümdeki inşaatları da kontrol altına aldıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti: "Kentsel dönüşümü yapacak firmalarının bundan sonra dokuz teknik anlamda kriterimiz, yeterliliğimiz var. Bu 9 kritere uyan firmalar kendi sınıflarına göre kentsel dönüşüm işlerine girecekler. Bu anlamda ‘tamamlama sigortası’ veya yiye yüklenicilerimiz işin yapım bedelini, yüzde 10’un karşılığında teminat mektubunu idareye vermek zorundalar. Hem teknik kriter, hem mali kriter getirdik. Bu süreçte hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak hem de hak sahibi yüklenicilerimizle sözleşme imzalamış vatandaşlarımız mağdur olmayacak.”

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