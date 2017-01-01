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TOKİ'den 30 ilde 2 bin 574 konutluk açık satış
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirlilere yönelik, bu yıl 30 ilde ürettiği 2 bin 574 konutu açık satış yöntemiyle satışa sundu.
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Emekliye ev müjdesi!
TOKİ Başkanı Turan, kirada oturan emeklilere müjde verdi: Her yıl 15 bin emekliyi ev sahibi yapacağız. Taksitler 250 liradan başlayacak
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Konut kredisi batırana çifte KDV
Evinizi kredi ile alırken yüzde 1.8 veya 18 KDV ödüyorsunuz. Eğer kredinizi ödeyemezseniz banka eve el koyup açık artırma ile satıyor
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Senetli konut alırken mağdur olmayın
Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkan Yardımcı Hatice Kolçak, son yıllarda yükselen kredi faiz oranları nedeniyle konut satışlarında banka kredisi yerine senetli borçlanmanın tercih edildiğini belirterek, Tüketici Kanunu'na aykırı düzenlenerek alıcıya imzalattırılan senetlerin tüketiciyi mağdur ettiğini kaydetti.
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O 3 ilde ev sahibi olana piyango vurdu!
Merkezi Londra'da olan ve dünya çapında 417 ofisi bulunan İngiliz emlak şirketi Knight Frank'in araştırmasına göre, konut fiyatlarının en çok arttığı 20 şehirden 3'ü Türkiye'de bulunuyor.
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TOKİ Başkanı'ndan flaş açıklama
TOKİ Başkanı Turan: Anadolu Yakası'nda da sosyal konut için yeni alanlar üretiyoruz. Bu yeni alanın nerede olacağını söylemeyeceğim. Yoksa spekülasyon yapılarak fiyatlar artırılıyor
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Konut satışında azalma olmaz
Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) sadece tapu kayıtlarına bakarak sunduğu verilerin güncel açıdan sağlıklı olmadığını ve sektörün gelişimini takip etmek adına da yeterlilik taşımadığını belirtti.
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En fazla konut satışı hangi ilimizde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Peki En fazla konut satışı hangi ilimizde?
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Markalı konut fiyatları yüzde 22 arttı
İstanbul'da lüks ve markalı konut fiyatları geçen yıl ortalama yüzde 22 arttı. Artış oranı Sarıyer'de yüzde 40, Sultangazi'de yüzde 36, Esenler'de yüzde 33 olarak gerçekleşti.
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