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Baharın son kampanyası Lensistanbul'da
Baharın son kampanyası Lensistanbul'da
Vadikoru'ya Avrupa'dan 'En iyi ofis mimarisi' ödülü
Vadikoru'ya Avrupa'dan 'En iyi ofis mimarisi' ödülü
DASK olmadan artık devlet yardımı yok
DASK olmadan artık devlet yardımı yok
Ev almak isteyenler dikkat! Yüzde 25 indirim var
Ev almak isteyenler dikkat! Yüzde 25 indirim var
Ev alacaklar dikkat! Tüm bildiklerinizi unutun...
Ev alacaklar dikkat! Tüm bildiklerinizi unutun...
Yunus Yunusoğlu'ndan yeni bir proje: Arma
Yunus Yunusoğlu'ndan yeni bir proje: Arma
Konutta rekor gelecek!
Konutta rekor gelecek!
İstanbul’un yeni gözdesi Bakırköy-Ataköy hattı
İstanbul’un yeni gözdesi Bakırköy-Ataköy hattı
Dikkat! Şimdi alan yüzde 35 kazanır
Dikkat! Şimdi alan
yüzde 35 kazanır
Başkent'te bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
Başkent'te bazı alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan edildi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
Günlük evde ciro dudak uçuklattı
Günlük evde ciro dudak uçuklattı
Dar gelirlilere ucuz kiralık konut
Dar gelirlilere ucuz kiralık konut
Gecekondulara talih kuşu kondu
Gecekondulara talih kuşu kondu
Bakan son noktayı koydu! O şirketlerden ev alanlar...
Bakan son noktayı koydu!
O şirketlerden ev alanlar...
Konut satan müteahhit KDV iadesi alacak
Konut satan müteahhit KDV iadesi alacak
Ev alacaklara müjde! İndirim geldi
Ev alacaklara müjde! İndirim geldi
Tarihi kampanyayla stokun yarısı eridi
Tarihi kampanyayla stokun yarısı eridi
Babacan Holding’in kampanyalı satışlarında yılın son fırsatı
Babacan Holding’in kampanyalı satışlarında yılın son fırsatı
Ev hayali kuranlara müjde! Yeni dönem başlıyor
Ev hayali kuranlara müjde! Yeni dönem başlıyor Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yeni düzenleme ile birlikte ülkemizde kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlayacak" dedi. <
Ev alacaklara güzel haber! Bu tarihte başlıyor
Ev alacaklara güzel haber!
Bu tarihte başlıyor
Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı
Konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı
Metro hattı Ümraniye’de konut fiyatlarını artırdı
Metro hattı Ümraniye’de konut fiyatlarını artırdı

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Ev alacaklara güzel haber! 2-3 ay içerisinde...
Ev alacaklara güzel haber!
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TOKİ'den Kocaali'ye 496 yeni konut
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Markalı konutları yabancılar kapış kapış
Markalı konutları yabancılar kapış kapış
Ev alacaklar dikkat! Bakanlık sıkı takipte
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TOKİ'den en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketi
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Pakistan TOKİ'den destek istedi
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Afyonkarahisar'da TOKİ konutlarına yoğun ilgi
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Hedef 300 bin jeotermal konut
Hedef 300 bin jeotermal konut