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  3. YHT'ler 2023'te yerli üretim olarak raylarda

YHT'ler 2023'te yerli üretim olarak raylarda

YHT'ler 2023'te yerli üretim olarak raylarda

2023 yılına kadar yüksek hızlı trenlerin tamamen yerli olması planlanıyor. 

Miray ÇİMEN

Hükümet’in yerli sanayiye verdiği destekler sayesinde Türkiye, demiryollarında da dünyaya ses sahibi haline gelmeye başlıyor. 160 km/h Milli Elektrikli Tren Seti çalışmalarından önemli bir birikim elde edildi. Bu sayede bakanlık 2019 yılında 225 km/h hızında, alüminyum gövdeli elektrikli tren setlerinin çalışmalarını başlattı. 2020 yılı sonunda tamamlanacak olan tasarım ve proje çalışmaları ile ilk prototip setin 2021 yılında raylara indirilmesi hedefleniyor. Bakanlık yüksek hızlı trenlerin ise 2023 yılına kadar yerli ve milli tasarımlarla üretilmesini amaçlıyor. 

İlk hibrit lokomotif 2020’de ihraç edilecek 

Türkiye'nin hibrit teknolojisine sahip ilk lokomotifi olan hibrit lokomotifi üretilmeye başlanırken, düşük yakıt maliyeti düşük emisyon değerleri ile çevre dostu olan hibrit lokomotif 2020 yılında ihraç edilmeye başlanacak. 

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