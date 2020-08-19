Yerli güneş paneli fabrikası açılıyor

Türkiye’nin yerli ve milli kaynakları ile yenilenebilir enerji üretimi çalışmalar yoğunlaştı. Türkiye bağımsız enerji politikası çerçevesinde önemli bir enerji yatırımı daha hayata geçiriliyor. Kalyon Enerji’nin kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ankara’da 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikada yıllık panel üretim kapasitesi ise 500 megavat olacak. Tesis bin 400 kişi istihdam olanağı da sağlayacak. Entegre üretim tesisi; Ingot, hücre-modül üretimini tek çatı altında yapabilen dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak.

Fabrikada üretilecek paneller ilk olarak, 1 milyar dolar yatırımla Karapınar’da kurulacak 1000 megavatlık güneş santralinde kullanılacak. Böylece yüz milyonlarca dolarlık panel ithalatının önüne geçilecek. Türkiye son denemede ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar attı.