Yapı & Yapı İnşaat yeni yılda daha da hızlanıyor

2020 yılında zorlu pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına ara vermeyen Yapı & Yapı İnşaat, 2021’de de altyapı, üst yapı yatırımları ve konut projeleriyle Türkiye’nin inşasına verdiği katkısını sürdürmeyi planlıyor. Temelleri 1974 yılında atılan ve kurulduğu günden bu yana toplam 1400 futbol sahası büyüklüğünde yani yaklaşık 10 milyon metrekarelik çevre düzenlemesi gerçekleştiren şirket, bunun yanı sıra yaklaşık 2 milyon metrekare ticaret merkezi ve konut projesi, 1500 tenis kortuna eşit yaklaşık 1 milyon metrekare aktivite alanı, İstanbul ve Bilecik Osmaneli’nde kilometrelerce atık su ve yağmur suyu hattı, yol, isale hattı ve tünel inşaatının yanı sıra günde 500 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin inşasını gerçekleştirdi. Şirketin hali hazırda devam etmekte olan en önemli projelerinden biri ise İstanbul Finans Merkezi (İFM).

İFM’DE DE ROL ÜSTLENDİ

Türkiye ekonomisinin kilit taşı niteliğindeki kurum ve kuruluşları İstanbul’da bir araya getirecek olan İstanbul Finans Merkezi’nde de toplam 740 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan şirket, burada 540 bin metrekarelik özel proje alanını ve 200 bin metrekarelik Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK) binasını inşa ediyor.



YÜZDE 87’Sİ YEŞİL ALAN

Diğer taraftan toplam 640 bin metrekare alanın yeşillendirileceği, yüzde 87’sinin aktif yeşil alan kullanımı olacağı ve içinde ağaçlardan çalılara, su bitkilerinden pereniallere kadar toplam 205 bin 69 adet bitki çeşidinin yer alacağı Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi de Yapı & Yapı’nın hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alıyor. AKM Millet Bahçesi’nin, sosyal donatılarıyla birlikte Ankaralılar için önemli bir uğrak noktası olacağı tahmin ediliyor.



1400 FUTBOL SAHASI KADAR ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPTI



Temelleri 1974 yılında atılan ve kurulduğu günden bu yana 1400 futbol sahası büyüklüğünde yani yaklaşık 10 milyon metrekarelik çevre düzenlemesi gerçekleştiren Yapı&Yapı, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’ni de hayata geçiriyor

FİKİRTEPE’DE 2.5 KİLOMETRELİK KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞA EDİYOR



İstanbul'un yeni gelişen bölgesi olmaya aday olan Fikirtepe’nin köprülü kavşak projesi de şirketin imzasını atacağı yatırımlardan biri. 2.5 kilometre köprülü kavşak ve 9 kilometre yoldan oluşan, tünellerle desteklenmiş Fikirtepe Köprülü Kavşak Projesi şirket tarafından hayata geçiriliyor. En kapsamlı köprülü kavşak projelerinin başında gelen proje, bağlantı yollarına ek alt geçitler, 15 bin metre atık su hattı ve 13 bin metre yağmur suyu hattı yapımını kapsıyor.



İSTANBUL’UN KORULARINA İMZA ATTI



Yıldız, Fethi Paşa Korusu ve Emirgan Korusu projelerini de hayata geçiren Yapı&Yapı İnşaat, içinde konser alanlarından atletizm pistine, tenis kortlarından halı sahalara kadar birçok sosyal donatıyı barındıran Maltepe Sahili Rekreasyon ve Spor Alanları projesini gerçekleştirdi. Yapı&Yapı İnşaat, içinde göletin ve spor alanlarının yer aldığı, bölgenin en büyük parkı özelliğine sahip Hoşdere Hayat Park projesini İstanbul’a kazandırdı.