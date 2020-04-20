Yapı Kredi konut kredisi başvuru şartları neler? Yapı Kredi konut kredisi faizi ne kadar?

Yapı Kredi konut kredisi faizi ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapı ve Kredi bankası konut faizlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapı Kredi’nin sunduğu konut kredisine 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabiliyor. Detaylar haberimizde…

YAPI KREDİ KONUT FAİZİ NE KADAR?

Yapı Kredi ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdi.

Yapı Kredi’nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

-Yapı ve Kredi Bankası konut kredisi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Gelir Belgesi

-Son 2 aya ait güncel maaş bordrosunun biri veya antetli kağıda yazılmış şirket yetkilileri tarafından imzalanmış maaş yazısı, şirket imza sirküleri ve yetki belgesi

-Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi

-Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi

-Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi

-Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin adına düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Adres paylaşım sisteminde adres bilgisinin güncel olması halinde bu maddede yer alan belgelerin beyanı gerekmemektedir.)

-Satın alınacak konutun tapusunun fotokopisi