TYP sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor.

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TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.

İŞKUR TYP SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

İŞKUR kura sonuçları 2020: İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.