'Türkiye, üretimde Çin'e alternatif ülke'

Seyhan, “Bu durum Türkiye için aynı zamanda bir fırsat. Çünkü Çin’e alternatif ülkeyiz. Türkiye, küresel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. Çin’deki virüs nedeniyle yatırımcıların Türkiye’den numune ve fiyat talebinde bulunduğunu duyuyoruz. Bu fırsatı ülke olarak iyi değerlendirmeliyiz” dedi.