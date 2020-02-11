'Türkiye, üretimde Çin'e alternatif ülke'
Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Seyhanlar Group Yönetim Kurulu Başkanı Adil Seyhan, Çin’de koronavirüs nedeniyle üretimlerin durması halinde birçok ürünün ucuz olmasının zorlaşacağını söyledi.
Seyhan, “Bu durum Türkiye için aynı zamanda bir fırsat. Çünkü Çin’e alternatif ülkeyiz. Türkiye, küresel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. Çin’deki virüs nedeniyle yatırımcıların Türkiye’den numune ve fiyat talebinde bulunduğunu duyuyoruz. Bu fırsatı ülke olarak iyi değerlendirmeliyiz” dedi.