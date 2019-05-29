'Turistik Doğu Ekspresi'yle  Ankara Kars turu 250 TL

Miray Çimen

Doğu Ekspresi’ne kardeş olan 'Turistik Doğu Ekspresi' bugün ilk seferine çıkıyor. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Toplam 120 kişi kapasiteli olacak trenle bir kişi 250 liraya seyahat edebilecek. İlk seferine 15 Mayıs 1949’da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor. Bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 24 saatte kat eden tren, yolculuk sırasında toplam 53 istasyonda duruyor.

YOĞUN TALEP GÖSTERİLİYOR

Yolculukların birbirinden ilginç deneyimlerin sosyal medyada sıkça yer alması, fotoğraf yarışması gibi birçok etkinlik yolculuğa olan talebi çok fazla artırdı.

Turu 27 saatte tamamlayacak

Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 19.55, Kars’tan saat 23.55’te kalkacak. Biletleri 14 Mayıs’tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.