'Topraksız tarım'la, sebze ithalatının önüne geçilebilir

Yerli tarımsal teknoloji şirketi Growponics Sera Teknolojileri, İngiltere merkezli ortağı Growponics ile İzmir Ovacık’ta topraksız tarım yapıyor. Growponics Sera Teknolojileri Türkiye Genel Müdürü Harun Malkoçlar, yüzde 50 ortak olduğu İngiliz Growponics ile İzmir Ovacık’ta hayata geçirdiği topraksız tarım teknolojsiyle Türkiye’de sebze ithalatının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

365 GÜN ÜRETİME DEVAM

1 milyon dolar yatırımla toplam 4 bin 500 metrekarelik kapalı alanda hayata geçirilen topraksız tarım teknolojisini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Malkoçlar, yaprağı yenilenebilir yeşilliklerin tümünü ürettiklerini ifade etti. Modern tarım teknikleri ve yüksek teknoloji kullanarak yılda 365 gün üretime devam edebilen topraksız tarım seraları, doğanın sunduğu değişkenlik ve kısıtlamaları üretimin üstünden kaldırarak, üreticilerin 12 ay boyunca istikrarlı rekolte ve kaliteli üretime devam etmelerini sağlıyor. Malkoçlar söz konusu projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “İzmir Ovacık’ta 1 milyon dolar yatırımla toplam 4 bin 500 metrekarelik kapalı alan yaptık. Söz konusu proje üç aşamadan oluşuyor. Isıtma sistemlerinin yapımının tamamlanmasıyla birlikte taze baharat ve aromatik bitkiler kışın da üretilebilecek. İkinci fazımız da 5 bin metrekare olacak. Ayrıca toplam 400 metrekarelik kapalı alan, işleme tesisi olarak kullanılacak.”

PAZI, MARUL, ISPANAK...

Deep Water Culture adı verilen teknolojiyle tarımı suda yaptıklarını kaydeden Harun Malkoçlar, şunları söyledi: “Topraksız tarım seralarından 12 ay ürün alınıyor. Bilgisayar sistemimiz ortam parametrelerini kontrol ederek oksijen, karbondioksit, ışık, nem, sıcaklık ve besin gibi faktörleri optimum seviyede tutuyor. Tüm pazı çeşitleri, marul çeşitleri, semizotu, ıspanak, kekik, fesleğen, reyhan, roka gibi yaprağı yenilenebilir yeşilliklerin üretimi gerçekleştirebiliyoruz.”

İLAÇLARA GEREK KALMIYOR

Konvansiyonel tarım yöntemlerinin ürünlerin zarar görmemesi için zararlı pestisit ve herbisit gibi ilaçları kullanmak zorunda olduğunu ifade eden Malkoçlar, topraksız tarım teknolojisinde bu ilaçların kullanımasına gerek kalmadığını belirtiyor. Malkoçlar, şöyle devam etti: “Sunduğumuz sürdürülebilir sera teknolojisi özellikle yeşillikler olmak üzere tüm sebzelerin mümkün olan en kârlı bir biçimde steril bir ortamda pestisit veya herbisit kullanımı olmadan, patojensiz ve kalıntısız yetiştirilmesini sağlıyor.”

İTALYANLARIN PESTO SOSUNU MİLLİLEŞTİRDİLER

Ürünleri İzmir ve çevresindeki market ve restoranlara sattıklarını ifade eden Malkoçlar, yurtdışı pazarlardan da ilgi olduğunu belirterek, “Kığılı Grubu’yla seracılığı Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Anadolu’da seracılığı geliştirmeyi planlıyoruz. Yurtdışından ise Kuveyt ve Arabistan’dan ilgi var” diye konuştu. Fesleğenin yanı sıra İtalyan mutfağıyla özdeşleşen pesto sosunu, iş ortaklarıyla birlikte millileştirdiklerini kaydeden Malkoçlar, “Başlıca hedefimiz 12 ay sabit fiyat garantisiyle herkese sağlıklı ürünler yedirmek” dedi.