'THY 2020'de zoru başardı'

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı. Avrupalı taşıyıcılar, THY’den 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu” dedi.

KİMSEYİ ÇIKARMADIK



Aycı, “Dünyadaki büyük milli bayrak taşıyıcılar, yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkarırken biz THY olarak farklı bir biçimde ayrıştık. Belli bir ücret indirimi karşılığında, çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakarlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, ileriye doğru adımlar attık” diye konuştu.

PANDEMİDE KRİTİK GÖREV



Yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü ve başlatan olduklarına dikkati çeken Aycı “Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa’nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız” dedi. ‘Avrupa’nın en iyi kargo şirketi’ ödülünü aldıklarını da anlatan Aycı “Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor” diye konuştu.