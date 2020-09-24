SRC belgesi ne demek? SRC belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir?

SRC belgesi yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçların alması zorunlu olan belgelerden bir tanesidir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 3 dönem halinde yapılan SRC belgesi sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan alınması şartı taşımaktadır. SRC belgesi, belgesi mesleki yeterlilik belgesi olacakta geçer.

SRC BELGESİ NEDİR?

SRC belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ehliyeti olan ve gerekli şartları sağlamış olan kişilere, 3'er aylık dönemlerde yapılan sınavlarla verilen belgedir. Bu belgenin asıl amacı ise ticari maksatlı olarak araç kullanmak için gerekli olmasıdır.

SRC BELGESİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

SRC belgesi sınavları, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 3'er aylık dönemlerde yapılmaktadır. 25 Şubat 2003 tarihine kadar B sınıfı ehliyet almış olanlar SRC2 ve SRC4, C-D sınıfı ehliyet almış olanlar SRC2, SRC3,SRC4 ve SRC5 belgelerine sınavsız başvuru yapabilirler.

Bu tarihten önce E sınıfı ehliyete sahip olanlar ise tüm SRC belgelerinden istediklerini alabilmektedirler. 25 Şubat 2003 tarihinden önce B sınıfı ehliyet sahibi olanlar sınavsız SRC belgeleri almaları için yine bu tarihe kadar en az 90 günlük sigorta ve bağ-kur primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Yine bu noktada unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi de 65 yaş üstü vatandaşların SRC belgesi alma haklarının olmamasıdır. Bu kişilerin herhangi bir ticari taşıma yapmaları yasak olduğu için, başvuru yapmaları da engellenmiştir.

SRC BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

SRC belgesi alabilmeniz için başvuru esnasında muafiyetli veya kurslu olma durumunuza göre işlem yapılır.

Bakanlığın belirlediği kriterlere göre 25 şubat 2003 den önce ehliyet sahibi olanlar sınava ve kursa girmeden SRC belgesi alabilirken bu tarihten sonra ehliyet alanlar ise kurs hizmeti yolu ile eğitim aldıktan sonra, ardından yapılacak sınavda başarı elde etmeleri halinde SRC belgelerini alabilirler.

25 şubat 2003 den önce ehliyet sınıfı B olanlar SRC 2 ve SRC 4, C-D sınıfı ehliyeti olanlar SRC-2,SRC-3,SRC4 belgelerine başvuru yapabilirler. Bu tarihten önce ehliyet sınıfı E olanlar ise SRC-1, SRC-2, SRC-3, SRC-4 belgelerinden istediğini alabilirler.

25 şubat 2003 den önce B sınıfı ehliyet sahibi olanlardan ise yine bu tarihe kadar en az 90 günlük sigorta veya bağ-kur primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. 65 yaşından gün almış olanlar src belgesi başvurusu yapamazlar.

Yukarıda bahsettiğimiz şartları sağlayamayan kişiler kursa gitmek zorundadır. Toplamda 30 saatlik bir ders programına katılan kursiyerlerin bakanlığın belirlediği sınav takvimine göre yapılacak sınavda %60 başarı sağlamaları gerekmektedir. Sınav toplamda 50 soru üzerinden yapılmakta olup 30 soruya doğru cevap verenler SRC BELGESİ almaya hak kazanırlar.