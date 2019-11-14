Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Recep İvedik serilerinde durum nasıldı?

Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik, ilk hafta sonu 1 milyon 23 bin 136 seyirci tarafından izlendi. Filmin ulaştığı hasılat rakamı Box Office rakamlarına göre 18.9 milyon. Recep İvedik 6, ilk üç gün rakamlarına göre ilk film hariç serinin diğer tüm filmlerinin gerisinde kalmış görünüyor. Recep İvedik 6, Kasım ayı içinse en iyi açılış yapan film ünvanını aldı. Hasılatta ise ilk 3 günlük rakamlara göre serinin diğer filmlerine göre 2. sırada

GEÇMİŞTEKİ RECEP İVEDİK FİLMLERİNİN İLK 3 GÜNLÜK RAKAMLARI NASILDI?

İşte geçmişteki Recep İvedik filmlerinin ilk üç günlük (hafta sonu) seyirci ve hasılat rakamları:

Recep İvedik 1 (2008): 791.536 seyirci 6.328.916 TL (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 2 (2009): 1.209.453 seyirci 10.055.489 TL (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 3 (2010): 1.153.071 seyirci 10.492.946 TL (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 4 (2014): 1.641.474 seyirci 17.530.954 TL (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 5 (2017): 1.646.846 seyirci 20.315.588 TL (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 6 (2019): 1.023.136 seyirci 18.907.152,00 TL (3 günlük hasılat)

Türkiye’de 1989 yılından bu yana sinemada en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı Recep İvedik 5 ve Recep İvedik 4 alıyor. Rekor 7 milyon 437 bin izlenme rakamıyla Şahan Gökbakar’a ait Recep İvedik 5’te. Recep İvedik 4 ise 7 milyon 369 bin 98 kişi tarafından izlenerek listede 2. Sırada yer alıyor.