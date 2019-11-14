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  3. Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Recep İvedik serilerinde durum nasıldı?

Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Recep İvedik serilerinde durum nasıldı?

Recep İvedik 6 ne kadar izlendi" Recep İvedik serilerinde durum nasıldı"

Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı, Togan Gökbakar’ın yönettiği Recep İvedik 7 izleyici ile buluştu. Recep İvedik serisinin son filminin ilk gişe rakamları da belli oldu. Peki, geçmişteki Recep İvedik filmleri ne kadar izlenmişti? İşte rakamlarla Recep İvedik serisi:

Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik, ilk hafta sonu 1 milyon 23 bin 136 seyirci tarafından izlendi. Filmin ulaştığı hasılat rakamı Box Office rakamlarına göre 18.9 milyon. Recep İvedik 6, ilk üç gün rakamlarına göre ilk film hariç serinin diğer tüm filmlerinin gerisinde kalmış görünüyor. Recep İvedik 6, Kasım ayı içinse en iyi açılış yapan film ünvanını aldı. Hasılatta ise ilk 3 günlük rakamlara göre serinin diğer filmlerine göre 2. sırada  

GEÇMİŞTEKİ RECEP İVEDİK FİLMLERİNİN İLK 3 GÜNLÜK RAKAMLARI NASILDI?

İşte geçmişteki Recep İvedik filmlerinin ilk üç günlük (hafta sonu) seyirci ve hasılat rakamları:

Recep İvedik 1    (2008):  791.536     seyirci          6.328.916 TL     (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 2    (2009):  1.209.453   seyirci     10.055.489 TL       (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 3    (2010):  1.153.071   seyirci     10.492.946 TL        (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 4    (2014):  1.641.474   seyirci     17.530.954 TL        (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 5    (2017):  1.646.846    seyirci       20.315.588 TL       (3 günlük hasılat)

Recep İvedik 6    (2019):  1.023.136    seyirci     18.907.152,00 TL   (3 günlük hasılat)

Türkiye’de 1989 yılından bu yana sinemada en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı Recep İvedik 5 ve Recep İvedik 4 alıyor. Rekor 7 milyon 437 bin izlenme rakamıyla Şahan Gökbakar’a ait Recep İvedik 5’te. Recep İvedik 4 ise 7 milyon 369 bin 98 kişi tarafından izlenerek listede 2. Sırada yer alıyor.


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