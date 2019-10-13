Oyuncaklı menü yasak

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarda, çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik asıl ürünün dışındaki ürünler, hediye olarak sunulamayacak. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ürünle hediye edilen promosyonun tüketicilerce kolay şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntem sağlanacak.