Oyuncak fuarı için geri sayım: Talep %60 arttı

TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) işbirliğiyle düzenlenecek fuara, 9 ülkeden 90 firma, 125 marka ürünlerini ve markalarını tanıtmak için katılacak. Bu yıl üretici firmaların katılımındaki artış dikkat çekiyor. TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, katılımcı firma sayısının yüzde 60 arttığını söyledi.

BU YIL 5 BİN KİŞİ BEKLENİYOR



Ulusoy, “Fuarda önemli işbirlikleri ve ihracat bağlantıları kurulacak” dedi. Fuarı bu yıl 5 bin kişinin ziyaret etmesi, bunların da bininin yabancı ziyaretçi olması hedefleniyor. Fuara bu yıl STEM oyuncakların damga vurması bekleniyor. Çocukların yaratıcılık ve analitik düşünme yeteneklerini geliştiren bu yeni nesil oyuncaklar, çocukların problem çözmelerine yardımcı oluyor.