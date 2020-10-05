'Multi Evler'le salonunuz istediğiniz an ofis olacak

Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde sektöre can suyu olan Emlak Konut GYO’nun başlatmış olduğu ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasını, kampanya sonrası devam eden rekor satışları, değişen yaşam alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan sektörde ilk niteliğindeki ‘Multi Evler’i, ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ni ve yeni kurulan hizmet şirketleri; Nidapark Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş ile Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet A.Ş’yi tanıttı. Türkiye’de öncü olacak ‘Multi Evler’ konseptini tasarladıklarını anlatan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçireceğimiz Nidapark Küçükyalı projemizde yer alan yeni etabımız ‘Nidapark Küçükyalı Büyükada’, hem konut, hem ofis hem de konut/ofis olarak tercihe ve ihtiyaca göre kullanılabiliyor. 2 blokta toplam 218 üniteden oluşan Nidapark Küçükyalı’nın bu yeni etabı sektörümüze örnek teşkil edecek nitelikte. Pandemiyle tüm dünyada yaşam biçimleri değişiyor. Evde geçirilen zaman bizlere yaşam alanlarımızın önemini gösterdi. Ofis kullanımının azalması ve home office. Buradan hareketle sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de bir ilk olacak Multi Ev’leri tasarladık” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BİR DOKUNUŞLA



Tahincioğlu, şunları söyledi: “Evden çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çok kullanımlı olarak tasarladığımız Multi Evler projesiyle tek bir dokunuşla; mutfağınızı resepsiyona, salonunuzu toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüştürebileceksiniz. Multi Evler; büyüklükleri 10 ve 30 metrekare arasında değişen, geniş terasları, 3.35 tavan yüksekliği ve en küçüğü 76, en büyüğü 165 metrekare olan konutlarıyla sadece home ofis olarak değil, konut sahiplerinin çocuklarıyla da rahatlıkla yaşayabileceği ferah bir ortam yaratıyor. Gün ışığını optimumda kullanan cam cepheleri, concierge ve vale hizmetinin yanı sıra doğrudan metro istasyonuna bağlantısı olması, 350 m uzunluğundaki açık alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’nın yanında yer alması, her üniteye özel depo alanlarının olmasıyla 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere alternatiflerden oluşan çok amaçlı ünitelerin içerisinde değişebilen/dönüşebilen fonksiyonlar her türlü ihtiyaca cevap veriyor.”

9 AYDA 1.1 MİLYAR TL CİRO



Tahincioğlu Gayrimenkul, gösterilen yoğun ilgi kapsamında ilk 9 ayda 1 milyar 100 milyon TL’lik ciro elde etti. Tahincioğlu, yıl sonuna kadar cirosunu 1 milyar 500 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Şirket, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleriyle gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. ‘Akıllı Yatırım ve Ödeme Modeli’ adıyla hayata geçirdiği banka kredisiz, vade farksız, dosya masrafsız ve hayat sigortasız bu yeni finansal modelde ödemeler ikinci yılda başlıyor.

TAHİNCİOĞLU’NDAN YENİ PROJE MÜJDESİ



Özcan Tahincioğlu, yeni projeleri hakkında da şu bilgileri verdi: “Nidapark Çengelköy, az katlı mimarisi, muhteşem boğaz manzarası, bahçeli ve geniş teraslarıyla fark yaratan bir konut projesi olacak. Bu projemizin lansmanını sene sonundan önce gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

İŞTE PROJEDE YER ALAN EVDEN OFİSE OFİSTEN EVE DÖNEN SİHİRLİ ALANLAR



Özcan Tahincioğlu, dairelerin özelliklerini şöyle sıraladı:

• Mutfak modülünde gizli masa çıkarılınca gündüz sekreterya masası olarak kullanılabiliyor. İstenirse bu masa mutfak için ilave tezgah alanı olarak da kullanılabilir. Mutfak kapakları kapanınca dolap olarak görünüyor.

• Salon / oturma / TV alanı olarak kullanılan alan, ofis olduğu durumda bekleme salonu, olarak kullanılabiliyor.

• Dizayn edilen masa hem yemek masası hem de toplantı masası olarak kullanılabiliyor.

• Açılır kapanır paneller sayesinde salondan ve çalışma bölümünde ayrışarak ayrı bir oda haline gelebiliyor.

• Konutta bulunan alan, gündüz yatak odası bölümü ile arasındaki bölücüyü kapatıp izole çalışma odası olarak kullanılabilir. Çalışma fonksiyonu istemeyenler için istenirse çocuk odası olarak da kullanılabilir.

• Koltukla yemek masası arasındaki katlanır paravan ve yatak odasıyla çalışma bölümü arasındaki sürgülü cam panel kapatıldığında, kırmızı alan gündüz 5-6 kişinin çalışabileceği çalışma ofisi haline gelebiliyor.

PALLADIUM CADDE KÜÇÜKYALI’NIN DÜKKANLARI ERKEN SATIŞA ÇIKIYOR



Tahincioğlu, şu bilgileri paylaştı: “Nidapark Küçükyalı; satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada etaplarından oluşuyor. Projemiz içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı’yla birçok tanınmış markaların bulunacağı mağazaları, Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, oyun alanlarıyla dışarı çıkma ve alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Palladium Cadde Küçükyalı ticari ünitelerimize çok yoğun bir ilgi var. Bu sebeple satışını öne çekerek yakın bir zamanda 1. fazının satışlarına başlayacağız.”