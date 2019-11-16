Milyar dolarlık yatırımlar 'yapay zeka'ya akıyor

Teknoloji alanında faaliyet gösteren küresel şirketler, bu yıl yapay zeka alanındaki yatırımlarını milyar dolar seviyesinin üzerine çıkardı. Firmaların bu yıl yapay zeka alanına yaptığı yatırımlar dikkati çekerken, devletler de bu alana büyük bütçeler ayırdı. Yazılım şirketi Microsoft, internet tabanlı her yerden erişim sağlanabilen veri depolama sistemi olan bulut yapısı Azure’u yapay zeka ile geliştirmek için OpenAI yapay zeka şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu.

KAR AMACI GÜTMÜYOR

Microsoft, kâr amacı gütmeyen yapay zeka araştırma şirketi OpenAI ile temmuz ayında ortaklık gerçekleştirmişti. Söz konusu ortaklık kapsamında iki şirket Microsoft’un Azure bulut platformu için yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirmek üzere anlaşmıştı. Bu yıl yapay zeka teknolojisine yatırım yapan şirketler arasında IBM de yer aldı. ABD merkezli teknoloji şirketi, şubat ayında yaptığı açıklamayla New York’ta SUNY Polytechnic Institute’de Yapay Zeka Donanım Merkezi kurulumu için 2 milyar dolar yatırım yapacağını bildirmişti.

IBM ‘ÜS’ KURACAK

IBM söz konusu projeyle, bölgedeki yapay zeka çalışmalarının küresel ölçekte yaygınlaştırılabilmesi için bir ‘merkez üssü’ oluşturmayı hedefliyor.

15.7 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

PwC’nin tahminine göre ise 2030’a kadar yapay zekanın küresel ekonomiye katkısının 15.7 trilyon dolar olması öngörülüyor. Bu rakamın yüzde 26’sının Çin tarafından oluşturulması beklenirken, ABD’nin payının yaklaşık yüzde 15’lere gerilemesi bekleniyor.

ABD 19 MİLYAR DOLAR ÇEKTİ

ABD, ‘ABD’nin yapay zeka alanındaki konumunu korumak’ konulu bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararnamede, bu konuda eğitimin artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik kararlar da yer aldı. ABD, 2018’de yapılan 19,2 milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarının yarısından fazlasını çekmeyi başardı.

ÇİN’DEN AKILI ŞEHİRLER

Şirketlerin doğrudan yatırımlarının yanında ülkeler de yapay zeka alanındaki rekabeti artırdı. Yapay zeka destekli akıllı bir şehir kurmak için 380 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çin, ilk çeyrekte bu alanda faaliyet gösteren firmalar için 2.1 milyar dolarlık bir teknopark merkezi kuracağını açıklamıştı. Avrupa Birliği de nisanda bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu ‘Horizon 2020’ programı çerçevesinde yapay zeka alanına 1.5 milyar euro yatırım gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

JAPONLAR DA HAREKETE GEÇİYOR

Analitik yazılım geliştiricisi SAS da yapay zekaya üç yıl için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Japonya merkezli SoftBank Group da yapay zeka teknolojilerine yatırım için 108 milyar dolarlık fon açtığını kamuoyuyla paylaşmıştı.