Markette kolonya satışı % 1436, un % 413 arttı

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Türkiye’de açıklanan ilk koronavirüs vakasıyla birlikte tüketici soluğu marketlerde aldı. Marketlerde ilk boşalan raflar ise kolonya, un ve maya reyonlarında oldu. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen’in dünyanın 73 ülkesinde aynı anda gerçekleştirdiği ‘Koronavirüsün Global Tüketiciler Üzerindeki Etkileri Araştırması’nın Türkiye ayağı, yurtiçindeki panik tablosunu gözler önüne serdi. Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, araştırmanın sonuçlarını anlattı.

MARKETE HÜCUM ETTİK

Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, koronavirüs öncesi, yılın ilk iki ayında zincir marketlerde sigara ve alkol hariç toplam hızlı tüketim ürünleri büyümesi yüzde 19 olarak ölçülmüştü. Salgının ilk 3 haftasında ise bu rakam yüzde 76’ya yükseldi. Ciro artışında öne çıkan ilk 3 ürün ise kolonya, un ve maya oldu. Zincir marketlerde kolonyadan gelen ciro yüzde 1436, un cirosu yüzde 413, mayadan elde edilen gelir ise yüzde 378 arttı. Bu ürünleri sırasıyla, makarna, çamaşır suyu, sabun ve duş jelleriyle ıslak mendil takip etti.

YEMEKLER ARTIK EVDE



Araştırmaya göre, tüketicinin evde kalmasıyla, evde yemek hazırlığı da çok önemli bir aktivite haline geldi. Didem Şekerle Erdoğan, Türk tüketicilerinin yüzde 80’inin koronavirüs sonrası evde daha sık yemek yaptıklarını ve yediklerini söyledi. Erdoğan “Tüketicilerin belirsizlik ve endişe dönemlerinde aşina oldukları, besleyiciliğine koşulsuz güvendikleri temel gıdalara yönelim gösterdiklerini görüyoruz” dedi.

‘PİK’TEN SONRA STABİLE DÖNÜYOR



Araştırmanın Çin ve İtalya ayaklarının sonuçlarına göre, pandeminin ilk haftalarında pik seviyeler gören satışların, sonraki haftalarda belirli bir stabiliteye kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, “Ancak tabii ki alışverişçilerin stok miktarlarındaki değişimler ve pazarlarda uygulanan hareket kısıtlaması tedbirleri gibi unsurların, ilk haftalarda olduğu kadar keskin olmasa da kimi dalgalanmalara neden olduğunu görüyoruz” diye konuştu.



İLK 3 HAFTADA E-TİCARET HACMİ % 160 YÜKSELDİ



Araştırmaya göre, koronavirüs gündemi e-ticaret satışlarını da ciddi oranda artırdı. Türkiye’de e-ticaretin halihazırda yüksek bir büyüme dinamiği olduğunu ifade eden Didem Şekerel Erdoğan, e-ticaret alanında alanda yaşanan değişim ve gelişimi de şöyle değerlendirdi: “Pandemi öncesi dönem olan yılın ilk iki ayına baktığımızda, e-ticaret kategorilerinin ortalama yıllık yüzde 56 gibi bir ciro büyümesi kaydettiğine tanık oluyoruz. Koronavirüs gündemi, bu ivmeyi daha da artıran bir faktör oldu. Nitekim pandeminin ilk 3 haftasında e-ticaret satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 160 oranında arttı. Bu dönemde en çok büyüme kaydeden ilk 3 kategori; sırasıyla hijyenik ped, sabun ve duş jelleri oldu.”

MARKETLERDEKİ CİRO ARTIŞINDA İLK 10 ÜRÜN



Ürün Artış (%)

Kolonya 1436

Un 413

Maya 378

Makarna 304

Çamaşır suyu 241

Sabun-duş jeli 216

Islak mendil 164

Konserve balık 159

Ev temizleyicileri 151

Pişirme gereçleri 130

E-TİCARETTE EN ÇOK SİPARİŞ ETTİKLERİMİZ



Ürün Artış (%)

Hijyenik ped 602

Sabun-duş jeli 508

Saç boyası 431

Kağıt ürünleri 339

Ağda-tüy dökücü 275