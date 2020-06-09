Libya'da 3 ay içinde 7 ayrı sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TP) Libya’da petrol arama ve üretim çalışmaları için ruhsat başvurusunda bulunduğunu söyledi. Dönmez, “Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirledik, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek” dedi.

ÖNCE SİSMİK ÇALIŞMA



Dönmez “3-4 ay içerisinde sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz. Bu mutabakatla Doğu Akdeniz’in batı kısmında sınırı da netleştirmiş olduk” dedi. Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Libya’nın istikrar ve güvenliğe kavuşmasının öncelikli olduğunu belirterek, “Altyapı ve üstyapıda birçok işler de olacak. Müteahhitlerimiz o bölgeye alışık” diye konuştu.

Bakan Dönmez Libya’da yapılacak yeni sondaj çalışmalarını anlattı.

DEPOLAR % 90 DOLDU



Bakan Dönmez, Kovid-19 döneminde petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında Türkiye’nin depolarını yüzde 90 seviyesinde doldurduğunu belirtti. Dönmez, petrol fiyatlarının bu yıl içerisinde çok fazla yükselmeyeceğini öngördüklerini de ifade etti. Dönmez ayrıca, yenilenebilir enerji tarafında ise mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine ilişkin ilanların bugünlerde hazırlandığını belirterek, “Niyetimiz ekim ayı içerisinde bu yarışmaları yapmak” dedi.

‘FATİH’İN KULE MONTAJI SÜRÜYOR



Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için Trabzon Limanı’na gelerek, demir atan Fatih Sondaj Gemisi’nin, İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin montaj çalışması sürüyor. 550 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu’nda başlayacak. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, montaj çalışmalarının planlandığından daha hızlı ilerlediğini belirterek, “20 Haziran’da Fatih’i, Trabzon Limanı’ndan selametle göndereceğiz” dedi.