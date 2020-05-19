Katar'da lisans alan İlk Türk bankası oldu

VakıfBank'a, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi’nden onay geldi. VakıfBank, böylece Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası oldu.

ZİNCİRE BİR HALKA DAHA

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Amacımız pandemi sonrası Çin’de de başvuruları hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmek” dedi. Yurtdışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn şubeleri aracılığıyla hizmet verdiklerini belirten Üstünsalih, buna ek olarak genel müdürlüğü Viyana’da olan ‘VakıfBank International AG’ isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunun altını çizdi. Üstünsalih, şöyle konuştu: “Ülkemizin milli menfaatleriyle uyumlu bir şekilde yurtdışı faaliyetlerimizi artırıyoruz. Katar temsilciliğimiz bu zincirin dördüncü halkası olmuştur. Çin temsilciliğimizin de açılmasıyla zincire bir halka daha eklenecektir.”