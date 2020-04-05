‘İş'ler değişti, ‘Global çalışanlar' geliyor

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yaşam biçimleri yeniden şekilleniyor. Uzaktan çalışma modelinin çalışma hayatının yeni normali haline geleceği bu dönemde artık şirketler daha küçük ofislere ve mobil çalışanlara ihtiyaç duyarlarken, çalışanlar da öncelikli tercih olarak uzaktan çalışma ve esnek çalışma imkanını sunan şirketleri seçecek. Dijital dönüşüm projeleri, salgının hasarının atlatılması sonrasında şirketlerin gündemindeki ilk projeler olacak.



DİL SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Koronovirüsün dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığına dikkat çeken Medianova CEO’su Serkan Sevim, “İlk başta homeofis çalışma sistemini benimseyen şirketler, uzaktan çalışma modeline geçecek. Türkiye’de oturan biri Dubai’de ve ya Amerika’daki bir şirkette çalışabilecek. Geleceğin çalışan modeli ‘global’ olacak” dedi. Sevim bu sürece uyum sağlamak isteyen gençlerin teknolojiyle barışıp, kendilerini sürekli yenilemeleri ve dil sorununu ortadan kaldırmaları gerektiğini vurguluyor.

İŞE ALIM KRİTERLERİ YENİDEN BELİRLENİYOR



Salgın sonrasında çalışma hayatında yaşanmasını öngördüğü 7 değişikliği sıralayan Mazars İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Mehmet Eronat’a göre bu değişiklikler şöyle: “Karşılıklı güven, çeviklik, yeni yetenek ve becerilerin keşfi, yeni liderlik modeli, çalışma modelinin dönüşümü, dijitalleşme ve çalışan davranışları.” Yeni yetkinlik ve becerilerin keşfedilmesiyle birlikte şirketlerin ve çalışanların gözünde yeni bir lider modeli oluşacağına değinen Eronat, günümüz liderlerinin bir kısmının bu süreçteki yönetim başarılarıyla örnek figure haline dönüşürken, bazılarının da liderliği kaybedeceğini söyledi.

DEĞİŞMEYEN ŞİRKETLER ELENİR



Psikolojik ölçme ve değerlendirme alanında faaliyet gösteren Assessment Systems ‘ın Genel Müdür Yardımcısı Ebru Bağran da, bu yeni düzene göre aksiyon alan yöneticilerin başarı şansının yüksek olduğunu belirtiyor. Değişime adapte olamayan yöneticilerin ise şirketlerinin kaybolup gidişine tanıklık edeceğini kaydeden Bağran, “İnsan kaynakları profesyonelleri ekipleri yeni iş yapış modellerine hazırlayacak online eğitimler tasarlamalı” dedi.