İŞKUR TYP nedir, açılımı ne? TYP numarası nasıl alınır?

İŞKUR TYP başvurusu yapmak isteyen birçok kişi bulunuyor. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler İŞKUR TYP nedir, sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR TYP, çalışamayan vatandaşların istihdam sorunun çözmek, iş uyumu ve disiplinini sağlamak amacıyla açılmıştır. İŞKUR TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saat olarak kaydedilmiştir.

İŞKUR TYP NEDİR?

İŞKUR, resmi internet sitesi üzerinde, TYP hakkında şu şekilde açıklama yapmıştır;

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP NUMARASI ALINIR?

TYP başvuru yapacak adayların en çok araştırdığı soru bu oldu. TYP numarası , her TYP ilanı için verilen numaradır. Başvuru yapacak adaylar, TYP başvuru sayfasında TYP numarasının üzerine tıklayacak ve yeni açılacak pencerede BAŞVUR butonuna tıklayarak müracaatını yapacak.

esube.iskur.gov.tr adresine gidip iş arayan kısmından giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayın.

Açılan sayfada ARA butonuna tıkladığınızda TYP ilanları karşınıza çıkacaktır. Burada , SEÇ kısmının altında bulunan numara TYP numarasıdır. Bu numaraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),