İş dünyasından destek tam gaz sürüyor

CENGİZ HOLDİNG: Salgınla mücadeleye destek için 34 milyon TL bağışladı. Açıklamada, “Başta Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere ‘Vefa Kolileri’ için de üzerimize düşen görevi yaptık” denildi.

OTELLERİNİ DE AÇTI

DOĞUŞ HOLDİNG: Kampanyaya, tüm şirketleri adına 15 milyon TL katkı sağlayacak. Ayrıca TÜVTÜRK’ün 500 bin maske bağışı, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin tam kapasiteyle süresiz sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi desteklerin de süreceği ifade edildi.

ÇOCUKLARA EK BAĞIŞ

YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG: Kampanyaya 5 milyon liralık katkıda bulunuldu. Açıklamada, bugüne kadar yaşanılan her türlü zorlukta devletin yanında olmayı bir vatandaşlık görevi olarak gördükleri ifade edildi.

ING TÜRKİYE: Kampanyaya 5 milyon TL bağışladı. Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de TOG’a 1.5 milyon TL bağışta bulunan ING’nin toplam desteği 6.5 milyon TL’ye ulaştı.

TESKOMB: Kampanyaya 7 milyon lira bağışla katkıda bulunduğunu açıkladı.

TÜRK-İŞ: Kampanyaya 3 milyon liralık bağış yapıldı. Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bağış çekini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teslim etti.

ANADOLU GRUBU: 30 milyon TL kaynak ayırdı. Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’nun da desteğiyle 5 milyon TL bağışladı.

Hastanelere 3 milyon liralık dezenfektan

ACTO PHARMA: Sağlık sektörü için elzem olan dezenfektan ürünleri, İstanbul Esenyurt’daki tesislerinde üreten firma başta İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği olmak üzere çok sayıda kuruma 3 milyon liralık ürün bağışında bulundu.

BiSSE: Fabrikalarında 500 bin adet cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığı’na bağışlayacak. İlk etapta cerrahi maske, ikinci etapta da önlük ve tek kullanımlık tulum üretme kararı aldı.