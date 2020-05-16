İlk yerli MR hazır

ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) tarafından ilk yerli ve milli MR cihazının prototipi geliştirildi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile birlikte cihazı inceleyen Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir “ASELSAN, bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp-akciğer pompası, mobil x-ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca savunma sanayisi olarak hasta bakımı, tanı kiti, veri ve görüntü işleme üzerine Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

5 CİHAZ İÇİN ÇALIŞMA



Kovid-19 salgını nedeniyle son dönemde sağlık sektöründeki çalışmaların öne çıktığını belirten İsmail Demir “Bunun ilk örneği de solunum cihazının gündeme gelmesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da öncülüğüyle yapılan girişimle, bir KOBİ şirketimizle 2 büyük savunma sanayi şirketimiz bir araya gelerek bir solunum cihazı ürettiler ve bunun başarısı şu anda görülüyor. Ama çalışmalar sadece bundan ibaret değil. ASELSAN’ın zaten çalışmakta olduğu 5 adet cihaz daha vardı. Yine başkanlığımız bünyesinde ultraviyole dezenfektan konularında, hem maske hem diğer ürünlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar hızla devam ediyor” diye konuştu. Savunma sanayisinin MR çalışmalarının yanı sıra Ar-Ge çalışmaları da yürüttüğüne dikkati çeken İsmail Demir, “Bunların başında hasta bakımı ve monitör edilmesi ile ilgili teknolojilerin geliştirildiği çalışmalarımız var” ifadesini kullandı. İsmail Demir hasta tanı ve veri kiti oluşturmayla ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.