Hazır yemek üreticileri evde kalanlara yöneldi

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Koronavirüs nedeniyle dışarıda yeme alışkanlığı bitince, restoran ve hazır yemek şirketleri evdeki tüketiciye yöneldi. Daha önce paket servisi olmayan markalar hızla bu alana girerken, hazır yemek üreticileri de evlere hazır menüler yollamaya başladı. Meal Box CEO’su Murat Demirhan, “Biz ağırlıklı olarak ofislere sıcak ve soğuk olarak paketli yemek servisi yapan bir şirketiz. Ancak bu dönemde kurumsal yemek taleplerinin yanı sıra evdeki tüketiciye odaklandık. Koronavirüs döneminde ‘Evdekal Yemek Paketi’ni hazırladık. Mikrodalgada ısıtılabilen özel tabaklarda 2 porsiyon öğlen, 2 porsiyon akşam, 2 porsiyonda atıştırmalıklardan oluşan bu paketimizi kapıya teslim ediyoruz. 99 TL’ye sattığımız bu paketlere şuanda çok ciddi talep var” diye konuştu.



MARKETTE YEMEK SATIŞI

Marketten paketli hazır yemek satışına da hazırlandıklarını anlatan Demirhan, şunları kaydetti: “Tüketicinin fırında ısıtıp hemen yiyebileceği ürünleri yakında market ve benzin istasyonlarında satmaya başlayacağız. Birçok market yemeklerimizi satmayı planlıyor.”

Çiğköfte pakete girdi



VİRÜS endişesi vatandaşı, çiğköfte gibi açıkta satılan yiyeceklere karşı da mesafe koymasına neden oldu. Oses Çiğköfte, tanıtım kampanyalarında ambalajlı ve el değmeden paketli servis yapıldığına vurgu yapıyor. Pketli hazır yemek satışı yapan Yayla da son dönemde evdeki tüketicilere hitap eden reklamlarıyla dikkat çekiyor.

Sektör dönüşmek zorunda

Koranavirüsle birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi hazır yemek sektöründe de ciddi bir değişim yaşanacağına işaret eden Demirhan, “Önümüzdeki dönemde şirketlere mutfak kurup toplu yemek verme oranı azalacak. Bunun yerine merkezi bir mutfaktan paketli olarak yemek revaçta olacak. Ya da yemek kartıyla bu tip hazır paketli menülere ilgi artacak. Virüs döneminde eve kapanan tüketicilerin yeme alışkanlıklarında da sorunlar yaşanabileceğini vurgulayan Demirhan, obezite sorunuyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşa karbonhidratın yanı sıra sebze ve protein ağırlıklı beslenme önerisinde bulundu.

