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  3. Garanti Bankası faaliyetlerine Garanti BBVA çatısı altında sürdürecek

Garanti Bankası faaliyetlerine Garanti BBVA çatısı altında sürdürecek

Garanti Bankası faaliyetlerine Garanti BBVA çatısı altında sürdürecek

Garanti, BBVA Grubu'nun yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdüreceğini duyurdu

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Garanti Bankası açıklamasına göre, Garanti’nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, “BBVA”ya dönüşüyor.

TÜM PAZARLARDA BBVA MARKASINI KULLANACAK

BBVA Grubu, Meksika’da BBVA Bancomer, Arjantin’de BBVA Frances, Amerika Birleşik Devletleri’nde BBVA Compass ve Peru’da BBVA Continental markalarıyla faaliyet gösteriyordu. Bu dönüşümle birlikte artık tüm pazarlarda, BBVA isminin yanındaki ikinci markasını kaldırarak sadece BBVA markasını kullanacak.

LOGO YIL İÇİNDE DEĞİŞECEK

Yeni marka stratejisinin Türkiye’deki yansıması ise bu yıl içinde gerçekleşecek. BBVA Grubu’nun markası Garanti markası ve logosunun yanına eklenecek. Garanti, bu strateji doğrultusunda gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini “Garanti BBVA” markasıyla sürdürecek.

İspanyol BBVA, 2010 yılında Garanti Bankası’nın yüzde 24.89’unu 5.8 milyar dolara alarak, Doğuş Grubu’nun bankadaki ortağı olmuştu. O dönem hisseleri General Electric’ten satın alan BBVA son olarak da 2017’de Doğuş Grubu’ndan ikinci bir satın almayla bankadaki hissesini yüzde 49.85’e çıkarmıştı.

BBVA'NIN CEO'LUĞUNA ONUR GENÇ GETİRİLMİŞTİ

BBVA'da 31 Aralık'ta üst düzey yönetim kadrosu değişikliği kapsamında başkan olarak atanan Carlos Torres'ten boşalan CEO görevine Türk bankacı Onur Genç getirilmişti.

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