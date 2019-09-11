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  3. EYT'de son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimat verdi!

EYT'de son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimat verdi!

EYT'de son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan talimat verdi!

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

EYT'lerle ilgili bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyuran TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, şunları söyledi:

"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

NTV

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