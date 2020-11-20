Evden çalışanların da öğle yemeği şirketten

Re-Set Workspace’in son raporuna göre, evden çalışma oranı yüzde 70’lere yükseldi. Bu durum çalışanların yemek alışkanlıklarını etkilediği gibi işverenlerin çözüm yollarını da değiştirdi. İşverenler, hazır yemek şirketleriyle anlaşıp evlere düzenli yemek servisi yapmaya başladı. İnsan kaynaklarının en çok önemsediği konuların başında çalışan memnuniyetinin geldiğini belirten Meal Box’ın CEO’su Murat Demirhan, “Çalışanların performanslarını etkileyen memnuniyet düzeyi ise, ulaşım, yemek, sigorta ve maaş gibi etkenlerin yer aldığı uzun bir listeye bağlı. Evden çalışma sistemine geçişle birlikte evde ofis disiplinini devam ettirmek isteyen işverenler kapıya teslim hazır yemek paketlerimizi sipariş ediyor. Çalışanların da bu yolla motivasyonu artıyor” dedi.

HAFTADA 2 SERVİS



Evde yemek paketlerine son dönemde özellikle kurumsal şirketlerden ciddi talep geldiğine dikkat çeken Murat Demirhan, şöyle konuştu: “Paket içerisinde 12 kap yemek var. 4’ü ana yemek, 6’sı yardımcı yemek, 2’si atıştırmalık. Paketler haftanın 2 günü düzenli olarak sabah saat 10:00 ila en geç saat 12:00 arasında kapıya teslim ediliyor.”