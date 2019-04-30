Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım maaşının nasıl sorgulanabileceği araştırılan konuların başında yer alıyor. Evde bakım maaşı birden çok yolla sorgulanabilmektedir. Evde bakım maaşı online olarak ya da SMS ile sorgulanabilmektedir. Evde bakım maaşı, maddi durumu yeterli olmayan ve bakıma muhtaç kişilere bakan bireylere verilir. Evde bakım maaşı yatan iller haberimizin detaylarında…

2019 YILI NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ister SMS ister e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller; Tokat, Amasya, Hatay, Edirne, Aksaray, Samsun, Bursa, Giresun, Kırklareli, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Malatya, Kırşehir, Ordu, Bolu, Rize, Sakarya, Antalya, Karabük, Çanakkale, Isparta, Zonguldak, Osmaniye, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Tekirdağ, Uşak, Aydın, Ağrı, Düzce, Kayseri, Adana, Çorum, İzmir, Iğdır, Adıyaman, Yozgat, Elâzığ.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı…