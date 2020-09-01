Enflasyon ne demek? Enflasyonun TDK kelime anlamı nedir?

Enflasyonun kelime anlamını nedir, sorusu birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer aldı. Sosyal hayatımızı birçok yönden etkileyen enflasyon, ülkemizde sık sık konuşulmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), enflasyon kelimesini üç farklı şekilde açıklamıştır. Enflasyon genel olarak, mal ve hizmet fiyatlarının artması olarak ele alınır.

ENFLASYON NE DEMEK?

Enflasyon kısaca, mal ve hizmet fiyatlarının artması olarak açıklanır. Deflasyonun tersi olan enflasyon, milli gelirin, satın alınan mal miktarı karşısında şişmesi ya da artması olarak ifade edilir. TDK, enflasyonu üç anlamda yayınlanmıştır.

Ekonomide; para şişkinliği, gereğinden fazlar artış ve şişkinlik olarak ele alırken, halk ağzında, pahalılık olarak belirtmiştir.

Enflasyon için iki tanımdan bahsedilmektedir;

İlk olarak tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatlar genel seviyesine göre ele alınmaktadır. Diğer bir madde ise artışın bir ya da iki kereye mahsus değil, sürekli olduğunun altı çizilmektedir

Ekonomide seçilen belli bir mal ve hizmet grubunun fiyatların genel seviyesinde parasal karşılığıdır. Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşan bu para miktarı arasında oluşan dengeyi oluşturmaktadır.