Elektronik Fon Transferi (EFT) nedir? EFT ne zaman hesaba geçer, saatleri 2020 kaçtır?

EFT işlem ücretleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenmiştir. Farklı bankalar arasında TL cinsinden gerçekleşen işlemlerde EFT kullanılmaktadır. EFT saatleri hafta içi belirli zaman aralığında yapılmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, EFT saatlerini kendi banka politikalarına göre belirlemektedir.

EFT HESABA NE ZAMAN GEÇER?

1922 yılında ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan EFT işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( T.C.M.B.) tarafından hazırlanmaktadır. İki farklı banka arasında TL cinsi üzerinden gerçekleşen EFT, resmi tatililer ya da hafta sonu hariç, bankaların mesai saatleri içerisinde (08.30 – 17.30) hesaba geçmektedir

EFT SAATLERİ KAÇTIR?

Her banka EFT saatlerini kendisi belirlemektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların EFT saatleri aşağıdaki gibidir;

Akbank 09:00 – 17:00 Alternatif Bank 09:00 – 17:00 Albaraka Türk 09:00 – 17:00 Anadolu Bank 08:00 – 17:15 Burgan Bank 09:00 – 16:30 Denizbank 08:00 – 16:30 Qnb Finansbank 09:00 – 17:00 Garanti Bankası 09:00 – 17:15 Halkbank 08:00 – 17:15 HSBC 09:00 – 17:00 İNG Bank 08:30 – 17:15 Kuveyt Türk 09:00 – 17:20 ODEABANK 08:30 – 17:00 Şekerbank 09:00 – 17:15 TEB 09:00 – 17:15 Türkiye Finans 09:00 – 17:15 İş Bankası 09:00 – 17:00 Vakıfbank 09:00 – 17:15 Yapı Kredi 09:00 – 16:45 Ziraat Bankası 08:30 – 17:00

EFT İŞLEM ÜCRETİ NE KADAR?

Merkez Bankası ve BDDK kararı ile EFT işlem ücreti belirlenmektedir. Buna göre; EFT işlemleri gerçekleşirken bin TL v e altı işlemlerde internet ve mobil bankacılık aracılığı ile düzenli yapılan ödemlerde 1 TL, ATM’den yapılan EFT işlemelerinde 2 TL, başka kanallar aracılığı ile yapılan işlemlerde ise 5 TL ve üzerini geçmemesi kararlaştırıldı.

EFT NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( T.C.M.B.) tarafından oluşturulan EFT, Türk Lirası üzerinden farklı bankalar arasında yapılan para transferini verilen isimdir.