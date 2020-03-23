Dev markalar da maske üretecek

Salgın yüzünden üretime ara vermek zorunda kalan büyük otomotiv üreticileri, bu dönemde salgınla mücadeleye destek amacıyla solunum cihazı (vantilatör) ve başta maskeler olmak üzere medikal ürün üretmek için hazır oldukları açıkladı. Ford, General Motors, Fiat, Ferrari, Nissan, McLaren, Renault ve Tesla’dan sonra Volkswagen de solunum cihazı üretmek için harekete geçti. Salgının etkisini artırdığı ABD’den de benzer sinyaller geldi. ABD’li Ford ve General Motors’un salgınla mücadelede tıbbi cihaz üretebileceği bildirildi.

Ford yetkilileri, ABD’deki televizyon kanalına yaptıkları açıklamalarda, vantilatörler ve diğer ekipmanların üretilmesi de dahil ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını, ABD yönetimiyle ön görüşmeler yaptıklarını ve üretim için fizibiliteyi araştırdıklarını belirtti.