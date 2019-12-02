Cyber Monday nedir?

Cyber Monday indirimleri 2019 yılında Türkiye’de 1 Aralık tarihinde uygulanıyor.

CYBER MONDAY’DE NE ALINABİLİR?

Özellikle elektronik, teknolojik ve ev aletlerinde en büyük indirimleri bulabilirsiniz.

Yalnızca Türk mağazaları ile sınırlı kalmayıp Aliexpress, Everbuying ya da Gear Best gibi yabancı mağazalara da göz atabilir; akıllı telefonlara, notebooklara veya tabletlere en uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

Tabi ki dünyanın en büyük indirim ve alışveriş gününde indirimler teknolojik ürünlerle sınırlı değil. Giyim, ayakkabı ve kozmetik kategorilerinde de en iyi indirimleri bu gün sayesinde yakalayabilirsiniz.

CYBER MONDAY NEDİR?

Cyber Monday (Siber Pazartesi), Black Friday'ın dijital versiyonu olarak tanımlanıyor. Cyber Monday sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek dijital satış rakamına ulaşıldı; tam 3,45 milyar dolar. 2016 yılında Adobe Digital'ın açıkladığı verilere göre ortaya çıkan bu rakam Cyber Monday gücünü anlatıyor. İşte Cyber Monday için merak edilen soruların yanıtları haberimizin ayrıntılarında yer almaktadır. Cyber Monday her yıl olduğu gibi Black Friday'i takip eden Pazartesi gerçekleşecek. Yani bu yıl 2 Aralık Pazartesi (bugün) gününe denk geliyor.

Bu alışkanlık, 2005 yılında bir e-ticaret sitesi tarafından 2005 yılında İnternet'te icat edildi ve birçok diğer online mağazada hızla yaygınlaştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç yıl boyunca, Ulusal Perakende Federasyonu'nun sponsorluğunda önemli bir ticari etkinlik haline geldi; burada perakendeciler Müşterilere çevrimiçi teklif promosyonları. Bu olay, Black Friday ile birlikte, ABD tüketici harcamalarının kapasitesi ve yatkınlığı hakkında geçerli bir istatistiksel göstergedir ve böylece finansal analistler, ABD ve uluslararası borsalar tarafından yakından takip edilmektedir. Siber Pazartesi terimi, Ulusal Perakende Federasyonu'nun Mağaza Organizasyon bölümü tarafından oluşturuldu ve 2005 yılında ilk kez kullanıldı.

Cyber Pazartesi , ABD'de Şükran Günü tatili sonrası Pazartesi için bir pazarlama dönemi. "Cyber Monday" terimi pazarlama şirketleri tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmak için ikna etmek için yaratılmıştır. Terim Ellen Davis ve Scott Silverman tarafından ortaya çıkarıldı ve 28 Kasım 2005 tarihinde Shop.org'un "Yılın En Büyük Online Alışveriş Günlerinden Birinin Çabuk Olmasını Siber Pazartesi" başlıklı bir basın bülteninde yer aldı.