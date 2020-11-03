Çocuk parası başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı ne kadar?

Çocuk parası, nüfus artışını desteklemek, ailelere yardımcı olmak ve bebeklerin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için devlet tarafından tek seferlik ve geri ödemesiz olarak verilmektedir. Peki Yeni doğan çocuk parası nasıl ve nereden alınır? Kimler doğum yardımı alabilir? Çocuk parası alma şartları nelerdir? Doğum yardımı ne kadardır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)’nde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Dünyada birçok noktada doğum oranları günden güne azalıyor. Ülkelerin kalkınabilmesi ve emeklilik sistemlerinin çökmemesi için genç nüfusa büyük ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden gerek ülkemizde gerekse Almanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde yeni doğum yapmış annelere çocuk parası gibi çeşitli desteklemeler veriliyor. Bu hem bir çeşit çocuk yapmayı teşvik niteliği taşırken, bir çeşit de sosyal yardım statüsünde yeni doğan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik verilen bir yardım olarak ön plaka çıkıyor. Yeni doğan çocuk parası halk arasında doğum yardımı olarak da biliniyor.

ÇOCUK YARDIM PARASI NE KADAR?

Ülkemizde çocuk parası yasası 2015 yılında çıkarılmıştır. Bu tarihten bu yana annelere çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına çocuk parası verilmektedir. Çocuk parası kapsamında;

İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılır.

Annenin ikiz çocuk doğurması durumunda ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL yani toplamda 700 TL doğum yardımı verilir.

Annenin üçün bebek dünyaya getirmesi durumunda ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 TL yani toplamda 1300 TL ödeme yapılır.

Kuşkusuz her doğum yapan anneye bu nakdi yardımım yapılması gerekiyor. Ancak doğum parası almak için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Peki nedir bu şartlar?

ÇOCUK PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Çocuk yardımı alabilmek için en önemli şart doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra ve sağ olarak gerçekleşmesidir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı parası verilmemektedir.

Annenin TC yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Çocuk parası almadan önce bebeğin nüfusa kayıt işlemleri tamamlanmalı ve kimliğini almalıdır.

Bu başvuru şartlarının sağlanması durumunda çocuk parası almak için müracaat edebilirsiniz.

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu aşağıda vermiş olduğumuz belgelerle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine gerçekleştirilmektedir. Başvurularınızı posta yolu ile de yapabilirsiniz. Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi ile beraber yapacak olduğunuz başvurular daha sonra ilgili merkez tarafından incelenecek ve onay süreci bitmesinin ardından tarafınıza iletilecektir.

Şayet devlet memuru iseniz ya da statünüz ne olursa olsun bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsanız ve çocuk yardımı için nereye başvurulur diyorsanız başvurunuzu çalıştığınız kuruma gerçekleştirmelisiniz.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise Büyükelçilik ve Konsolosluk vasıtası ile başvurularını yapabilirler. Ülkemizde bulunmaları durumunda da yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvuru yapabilirler.

Doğum yardımı başvuru dilekçesi

Annenin kimlik belgesi fotokopisi

Bebeğin kimlik belgesi fotokopisi

Doğum belgesi

Yukarıdaki belgelerle beraber doğum yardımı başvurusu yapabilirsiniz.

ÇOCUK YARDIMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA, YATAR?

Şayet doğum yardımı parası başvuru işlemini eksiksiz gerçekleştirirseniz ödemeleriniz başvurunun doğum yardımı sistemine girildiği ayı takip eden ay içerisinde PTT şubelerine gerçekleştirilecektir. Kimliğiniz ile birlikte müracaatlarınızı gerçekleştirdiğinizde PTT şubelerinden doğum yardımı parasını alabilirsiniz.

ÇOCUK YARDIMI PARASI HANGİ BANKADAN ALINIR, HANGİ KURUM VERİYOR?

Çocuk yardımı paraları bilinenin aksine sizin hesap numaranıza değil PTT’ye yatırılmaktadır. Burada bulunan ücreti çekmek için ise kimliğiniz yeterlidir.

ÇOCUK PARASI YATTI MI? NASIL SORGULANIR?

Doğum yardımı başvuru sonucunu ve başvurunuzun durumunu iki şekilde öğrenmeniz mümkündür. E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/acshb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama sayfasından kolay bir şekilde öğrenebileceğiniz gibi Alo 170 telefon numarası üzerinden de başvurunuzun akıbetini sorgulamanız mümkündür.

ÇOCUK PARASI HER AY VERİLİR Mİ?

Doğum yardımı bir kereye mahsus verilmekte olan bir nakdi yardım çeşididir. 15.05.2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için bir seferlik ödeme gerçekleştirilmektedir.

ÇOCUK PARASI KİME VERİLİR?

Çocuk yardımı parası anne ve babanın sağ olması durumunda anneye, annenin vefat etmiş olması durumunda ise babaya verilmektedir.