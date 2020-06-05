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  3. Cezayir'den yola çıkmıştı: Dev gemi Türkiye'ye ulaştı
05 Haziran 2020 Cuma 10:53 | Son Güncelleme:

Cezayir'den yola çıkmıştı: Dev gemi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıkmıştı: Dev gemi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bugün Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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